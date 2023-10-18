Житель Новомосковска передавал пророссийскому блогеру информацию о позициях ВСУ.

Контрразведка Службы безопасности провела на Днепропетровщине многоходовую спецоперацию, в результате которой задержан еще один агент Главного управления Генштаба ВС РФ (известного как ГРУ) - он собирал разведданные о перемещении Сил обороны в направлениях восточного и Южного фронтов.

Согласно информации СБУ, с ноября 2022 года по апрель 2023 года всю полученную информацию фигурант дистанционно присылал своему "связному" - российскому "военкору" Владлену Татарскому. В дальнейшем кремлевский пропагандист передавал ее представителям военной разведки РФ.

После ликвидации вражеского блогера агент пытался "залечь на дно" и таким образом избежать правосудия. Впрочем, сотрудники СБУ все равно вышли на вражеского приспешника, установили его место пребывания и задержали.

Видео дня

Отмечается, что вражеский информатор имеет две судимости и общий тюремный "стаж" почти 8 лет, который получил за кражи, незаконное завладение транспортными средствами, хулиганство и нанесение тяжких телесных повреждений.

"По имеющимся данным, Татарский дистанционно завербовал его осенью 2022 года и предложил сотрудничество в пользу РФ. В поле зрения вражеского блогера предатель попал из-за собственных антиукраинских комментариев, которые публиковал на одном из прокремлевских Telegram-каналов, связанных с российским ГРУ. Для сбора разведданных фигурант регулярно объезжал окрестности Днепра и скрыто фиксировал маршруты движения подразделений ВСУ. После каждого "сеанса" связи с агрессором он тщательно удалял все отправленные сообщения", - сообщает СБУ.

В то же время в офисе Генерального прокурора отмечают, что вражеским информатором оказался житель г. Новомосковск. Сейчас ему сообщено о подозрении в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины) и избрана мера пресечения - содержание под стражей без определения размера залога. Ему грозит пожизненное заключение.

Согласно сообщению ОГПУ, в течение месяца агент РФ направил врагу по меньшей мере четыре сообщения о расположении и перемещении, предоставив фото- и видеоматериалы и координаты. Передача информации происходила через мессенджер Telegram. Полученные сведения блогер в свою очередь передавал представителю Генштаба ВС РФ.

Важные новости Украины о задержании вражеских информаторов

В частности, СБУ задержала "крота" в рядах Нацгвардии, который собирал данные о подразделениях "Гвардии наступления". Прежде всего врага интересовала информация о местах базирования отрядов быстрого реагирования 4-й штурмовой бригады оперативного назначения "Рубеж". Информатором оказался мобилизованный в ряды Национальной гвардии, которого агрессор дистанционно привлек к сотрудничеству через популярную игровую интернет-платформу. Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 8 лет тюрьмы.

Также в Одессе агент РФ маскировался под сотрудника международной благотворительной организации и "сливал" врагу информацию об украинских защитниках и боевой технике. По данным следствия, фигурант - житель Одессы - через соцсеть передавал информацию о расположении военных объектов и перемещении вооружения в Одессе и Николаеве своему знакомому, который имеет пророссийскую позицию и находится на территории России.

Установлено, что "получатель" информации всячески противодействует украинской власти, и одессит кроме текстовых сообщений, присылал этому знакомому в РФ фото боевой техники с привязкой к координатам и детальным описанием местности. Сейчас информатору избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

В октябре стало известно, что предатель, шпионивший для России в Хмельницкой области и получавший "зарплату" от Федеральной службы безопасности России, получил 15 лет заключения. Этот агент ФСБ собирал разведданные о местах базирования и перемещения Сил обороны в Хмельницкой области. Он действовал как переселенец с прифронтовой территории на востоке Украины.

По данным военной контрразведки СБУ, он пытался установить в регионе основные локации подразделений Вооруженных сил Украины, Государственной пограничной службы и Национальной полиции.

Вас также могут заинтересовать новости: