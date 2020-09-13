В августе прошлого года в селе Голубечем жестоко убили молодую женщину, а в декабре еще одна женщина стала жертвой изнасилования.

В 2019 году Крыжопольский район Винницкой области стал местом совершения ряда жестоких убийств и нападений, большинство из которых так и не были раскрыты. Родные и близкие погибших уверены, что люди могли стать жертвами маньяка или банды убийц.

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Об этом пишут «Факты». Отмечается, что молодую женщину и двух мужчин убили летом 2019 года. В декабре того же года там пытались изнасиловать женщину. Все эти преступления произошли на местном железнодорожном вокзале, либо так или иначе связаны с ним.

Так, в ночь с 23-го на 24 августа 2019 года в селе Голубечем Крыжопольского района жестоко убили 32-летнюю мать двоих детей Елену Брагарник.

Женщина шла домой с работы и говорила по телефону с другом. Когда звонок неожиданно прервался. Изувеченное и обнаженное тело женщины впоследствии нашли за несколько сотен метров от дороги. Она была сильно избита, но судмедэкспертиза указала, что ее не изнасиловали.

Еще одна жертва – Анатолий Рудько из села Заболотное Крыжопольского района. Год назад он умер на больничной койке после зверского избиения. Нападавших так и не нашли.

В июле прошлого года Крыжополь потрясло еще одно преступление. Тогда с того же вокзала в больницу доставили избитого мужчину, который также умер в больнице. Это преступление местные приписывали загадочному маньяку, но в октябре оперативники задержали подозреваемого в Одесской области.

Еще одно нападение произошло уже в декабре. Возле железнодорожных неизвестный напал на женщину, которая возвращалась домой с работу. Преступник избивал жертву, а затем изнасиловал. Женщину спас машинист поезда, который бросился на помощь, но насильник сбежал.

В районе начали распространяться слухи о «маньяке». Хотя родные и близкие погибших акцентируют внимание на сходстве преступлений, полиция уверяет в обратном.

Предыдущий начальник областной полиции Юрий Педос не раз решительно заявлял журналистам: никакого маньяка нет. Но жители райцентра и района не очень-то охотно верят правоохранителям.

«Расследование убийства молодой женщины продолжается. По смерти молодого мужчины установлено, что в больнице он умер от воспаления легких. До сих пор идет следствие по факту нанесения ему телесных повреждений», - прокомментировали ситуацию журналистам в отделе коммуникаций Главного управления Нацполици в Винницкой области.

В полиции также сообщили, что дело о смертельном избиении еще одного мужчины на железнодорожном вокзале на рассмотрении в суде. Пока что приговора обвиняемому нет.

Изнасилование женщины в декабре, однако, так и не было раскрыто.

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Автор: Дмитрий Захаров