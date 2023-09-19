Глава отдела в обмен на деньги обещал импортерам не создавать бюрократические препятствия при таможенном оформлении их грузов, плата за такую "услугу" составляла 200 долларов.

Служба безопасности Украины ликвидировала две коррупционные схемы на Волынской таможне, из-за которых госбюджет недополучал значительные средства от таможенных поступлений.

Как сообщил пресс-центр СБУ, регулярные поборы по украинскому бизнесу устроили руководитель одного из отделов и главный инспектор.

Отмечается, что задокументировано несколько фактов преступной деятельности обоих фигурантов и задержали их "на горячем" во время получения взятки.

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"В частности, глава отдела в обмен на деньги обещал импортерам не создавать бюрократические препятствия при таможенном оформлении их грузов. Плата за такую "услугу" составляла 200 долл. США за каждый автомобиль, ввозивший товары. При этом главный инспектор таможни, вопреки требованиям, не повышал для предпринимателей таможенную стоимость ввозимой продукции. За это чиновник требовал половину от "сэкономленных" средств", - говорится в сообщении.

На основании собранных доказательств коррумпированным должностным лицам сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом).

Сейчас идет расследование, чтобы привлечь к ответственности всех лиц, причастных к сделкам. Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Разоблачение преступников

Как сообщал УНИАН, в Киеве разоблачили работу "детективного агентства", которое торговало информацией из государственных баз данных. Среди заказов были личные данные и относительно министров Кабинета Министров Украины.

Бывший правоохранитель, после своего увольнения в запас, основал частное агентство по предоставлению детективных услуг. К этой работе он привлек своего товарища, который продолжал нести службу в правоохранительных органах.

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