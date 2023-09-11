Услуги "детективов" пользовались большим спросом.

Разоблачен правоохранитель, который с сообщником продавал информацию из государственных баз данных, в том числе и в отношении топ-чиновников страны - министров Кабинета Министров Украины. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

В сообщении сказано, что бывший правоохранитель, после своего увольнения в запас, основал частное агентство по предоставлению детективных услуг. С ним работал товарищ, который продолжал нести службу в правоохранительных органах.

"Через чаты и группы в мессенджерах злоумышленники находили клиентов, которые были готовы платить за частную информацию относительно адреса проживания, номеров автомобилей и мобильных телефонов граждан, а также сведения о пересечении государственной границы", - сообщают в ГБР.

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За данные, которые находил в базах и копировал правоохранитель, клиенты платили в среднем 200 долларов США в зависимости от объема информации.

"В ходе санкционированных обысков у фигурантов был обнаружен большой массив заказов в отношении граждан Украины. Не гнушались "детективы" и заказами в отношении чиновников – информация о которых во время российской агрессии могла нанести большой вред интересам Украины", - отмечают в ГБР.

Правоохранителю сообщено о подозрении в несанкционированных действиях с информацией, которая обрабатывается в автоматизированных системах, и сбыте информации с ограниченным доступом (ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 361-2 УК Украины), он отстранен от службы.

Его сообщнику также сообщено о подозрении в сбыте информации с ограниченным доступом (ч. 2 ст. 361-2 УК Украины).

В ГБР отмечают, что санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Разоблачение "детективных агентств" в Украине

13 мая СБУ разоблачила частное "детективное агентство", созданное бывшими правоохранителями с целью торговли секретной информацией из государственных баз данных. П ИГ видом легального бизнеса они собирали для своих клиентов конфиденциальную информацию о других гражданах, в том числе, доставали данные, которые хранятся в государственных реестрах.

"Для этого "в темную" использовали собственные "старые" связи среди чиновников и представителей правоохранительных органов. Стоимость "досье" на одного человека достигала от 800 до 2,6 тыс. долл. Сумма зависела от объема персональных данных и срочности "заказа".

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