Одного злоумышленника задержали, а другой находится в одной из стран ЕС.

СБУ разоблачила блогера, который снимал здание Службы безопасности во Львове и призвал ударить по нему российскими ракетами.

Как сообщили в СБУ, горе-блогера разоблачили "по горячим следам". Он публично призвал уничтожить админздание регионального управления Службы.

"Для совершения теракта злоумышленник агитировал попасть в режимный объект российскими ракетами. Чтобы распространить такие призывы, фигурант осуществлял онлайн-трансляцию на собственной странице в Инстаграм вблизи здания украинской спецслужбы. Во время стрима он вместе со своим сообщником из-за границы дискредитировал сотрудников СБУ и призвал ударить по ним российским оружием", - говорится в сообщении.

Отмечается, что деструктивный контент распространил на собственную аудиторию более чем 1,7 тыс. пользователей.

Следствие установило, что злоумышленниками оказались двое жителей областного центра, которые позиционируют себя как блогеры. Один из них сейчас находится в одной из стран ЕС, откуда периодически "присоединяется" к стримам своего приспешника в Украине.

При обысках в помещениях фигурантов обнаружена компьютерная техника и мобильные телефоны с доказательствами провокационной видеозаписи. Сейчас фигурантам планируется сообщение о подозрении.

Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления, возможной дополнительной квалификации преступных действий фигурантов и привлечения виновных к ответственности. Злоумышленникам грозит тюремное заключение.

Что предшествовало

Украинская спецслужба разоблачила блогера-миллионника, который работал на врага вместе с предателем-прокурором. Разоблачены новые преступления прокремлевского блогера-миллионника Юрия Подоляки, который скрывается от правосудия на территории России.

Ранее было задокументировано его участие в проведении информационно-психологических операций против Украины по заказу российских спецслужб. Сейчас установлены факты причастности Подоляки к корректировке ракетных ударов агрессора по Николаеву в начале полномасштабного вторжения РФ.

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