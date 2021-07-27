Сильный ветер усложняет борьбу с огнем.

Серьезный пожар возник в Запорожье. Загорелся крупнейший остров на Днепре – Хортица, где расположен одноименный заповедник.

Об этом сообщил директор Национального заповедника “Хортица” Максим Остапенко в Facebook.

"Печальная новость!!! Большой поджог Хортица Национальный заповедник - National Reserve Khortytsya", - написал Остапенко.

По его словам, на месте инцидента работают пожарные и сотрудники заповедника. Также он указал, что сильный ветер усложняет борьбу с огнем.

На данный момент официальной информации о причинах пожара нет.

На опубликованных фото видно, что на Хортице загорелся участок. Пылают деревья и сухая трава, а часть острова затянуло густым дымом.

Как ранее сообщал УНИАН, в Николаевской области на полях, где растет пшеница, произошел пожар. Инцидент произошел на сельскохозяйственном поле на территории Баштанской городской территориальной общины.

Во время инцидента сгорело почти пять гектаров пшеницы. Пожарные потушили пожар пшеницы на корню площадью 3 га и 1,9 га пожнивных остатков силами двух подразделений.

Автор: Анастасия Горбачева