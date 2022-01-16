Авария произошла на автодороге Н13 "Львов – Самбор – Ужгород" в г. Перечин.

В Закарпатской области на автодороге Н13 "Львов – Самбор – Ужгород" в результате столкновения двух легковых автомобилей произошло ДТП, во время которого пострадали семь человек, в том числе трое детей 2011, 2013 и 2018 годов рождения.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Авария произошла сегодня в г. Перечин.

Читайте такжеЕхал задним ходом: в Одессе грузовик сбил насмерть женщину на тротуаре

Спасатели 7-й Государственной пожарно-спасательной части г.Перечин с помощью специнструмента вырезали из искореженного кузова машины одну из пострадавших и передали ее специалистам экстренной медицинской помощи.

Других пострадавших с травмами различной степени тяжести госпитализировали в больницу.

Вас также могут заинтересовать новости: