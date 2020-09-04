Действия мужчины квалифицированы по статьям Уголовного кодекса о разбое, убийстве и изнасиловании.

Полиция задержала подозреваемого в убийстве работницы Верховной Рады летом 2019 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге начальник Главного управления полиции в Киевской области Андрей Небытов.

Он напомнил, что в июле прошлого года в Киевской области было найдено тело женщины.

По словам Небытова, полиция отработала все подобные случаи ограбления женщин.

«Мы понимали, что есть человек, который, к сожалению, совершил преступления в Киевской области, Житомирской области. И в настоящее время нами было выделено таких 5 фактов, о которых женщины сообщили о насилии в отношении себя или попытке совершить насилие, в том числе и ограбление», - сказал он.

В ходе следствия удалось выйти на ранее судимого мужчину. Его задержали.

«Им оказался гражданин Украины, который неоднократно был судим за корыстно-насильственные преступления. Последний раз он отбывал наказание в 2011 году - ему было определено наказание за грабеж в виде 5 лет лишения свободы, в 2016 году он вышел на свободу", - сообщил Небытов.

По его словам, установлено, что 29 июня 2019 года подозреваемый увидел женщину, которая шла через поле из автобуса, подошел к ней сзади, напал, ограбил, затащил на кукурузное поле и убил. «Убил за то, что она начала кричать», - сказал Небытов.

«На сегодняшний день мы имеем 5 фактов, за которые мужчина будет нести ответственность. Его действия квалифицированы по статьям Уголовного кодекса 187 (разбой), 115 (убийство) и 152, 153 (изнасилование, удовлетворение половой страсти неестественным путем)», - уточнил он.

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Начальник полиции области добавил, что этот мужчина никогда не работал и жил исключительно за счет ограблений женщин, жил под вымышленными данными, поэтому полиции было трудно его установить.

Убийство сотрудницы Рады: что известно

В июне 2019 в поле на Киевщине была найдена убитой Антонина Шпир, которая работала в гардеробе Верховной Рады.

Антонина Шпир поехала на дачу и не вернулась. Проводились оперативно-розыскные мероприятия. Ее нашли знакомые, которые прочесывали местность после исчезновения.

Смерть женщины наступила в результате механической асфиксии. На ее шее нашли следы удушения.

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Автор: Инна Андалицкая