На злоумышленника в полицию пожаловались родители детей, фотографии которых были размещены в Telegram-канале.

Правоохранители разоблачили 14-летнего киевлянина, который администрировал Telegram-канал с запрещенным контентом, в том числе и порнографического характера, и за удаление публикаций требовал деньги.

Как информирует полиция Черкасской области, к правоохранителям поступило сообщение от родителей о том, что в одном из Telegram-каналов распространены фотографии их детей и другая личная информация, в том числе и порнографического характера. После публикации таких сообщений от детей злоумышленник требовал деньги за их удаление.

Киберполицейские установили личность правонарушителя. Им оказался 14-летний школьник из Киева.

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По месту жительства подростка правоохранители провели обыск. Следователи изъяли мобильный телефон, с которого осуществлялось администрирование Telegram-канала и другие вещественные доказательства, подтверждающие факт совершенного правонарушения.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 301-1 (получение доступа к детской порнографии, ее приобретение, хранение, ввоз, перевозка или иное перемещение, изготовление, сбыт и распространение) Уголовного кодекса Украины.

Приговор жителю Полтавской области за развращение несовершеннолетнего

В прошлом году жителя Полтавской области приговорили к 14 годам тюрьмы за сексуальное насилие над малолетним мальчиком.

Посещая родственников ребенка, он часто оставался присматривать за ним. Пользуясь отсутствием посторонних лиц, мужчина в течение нескольких лет развращал и насиловал малолетнего. На момент начала совершения противоправных действий мальчику было 6 лет.

Также он принуждал ребенка к участию в создании фото и видео порнографического характера, которые в дальнейшем хранил.

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