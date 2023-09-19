На момент начала совершения противоправных действий мальчику было 6 лет.

До 14 лет лишения свободы осужден злоумышленник за сексуальное насилие над малолетним мальчиком.

Как сообщила Киевская городская прокуратура, житель Полтавщины, навещая родственников малолетнего мальчика, часто оставался ухаживать за ним. Пользуясь отсутствием посторонних лиц, мужчина на протяжении нескольких лет развращал и насиловал малолетнего. На момент начала совершения противоправных действий мальчику было 6 лет.

По данным следствия, указанные неправомерные действия обвиняемый фиксировал на мобильный телефон, принуждая малолетнего к участию в создании фото и видео порнографического характера, которые в дальнейшем хранил.

Видео дня

Во время судебного разбирательства мужчина отрицал свою вину. Однако, по совокупности весомых и неопровержимых доказательств стороны обвинения мужчина признан виновным в инкриминируемых преступлениях.

Приговором суда обвиняемый также лишен права заниматься любой деятельностью, связанной с обучением детей, их воспитанием и проведением досуга, и занимать должности связанные с работой с лицами до 18 лет на срок 3 года.

Сведения о злоумышленнике будут внесены в реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего лица.

До вступления приговора в законную силу суд оставил обвиняемого под стражей.

Случаи с изнасилованиями в Украине

В июле стало известно, что в Одесской области 14 лет тюрьмы получил мужчина за изнасилование малолетней падчерицы и сексуальное насилие в отношении несовершеннолетнего пасынка.

30-летний житель Раздельнянского района проживал в гражданском браке с матерью потерпевших и еще имел с этой женщиной общего ребенка. По данным следствия, в течение нескольких лет, с 10-летнего возраста своей падчерицы, он систематически совершал действия сексуального характера в отношении нее. Он делал это в разных местах: по месту жительства, в лесополосе, расположенной возле населенного пункта, в других местах. Падчерицу он убедил, что ее мама, узнав об "играх", умрет.

Кроме того, будучи навеселе, злоумышленник совершил сексуальное насилие в отношении 14-летнего брата девочки. Фигурант свою вину не признал.

Ранее, в июне, было громкое дело в городе Белая Церковь. 40-летней женщине удалось сбежать от насильника. Мужчина двое суток насиловал ее, а потом порезал ей горло и ударил ножом в живот. По данным полиции, злоумышленник забрал потерпевшую к себе "на работу".

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