Спасатели перекачивают аммиак из цистерны, емкость которой составляет около 19 тонн.

Вблизи Винницы спасатели ликвидируют последствия ДТП, в результате которого перевернулась автоцистерна с аммиаком.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС в Винницкой области.

Отмечается, что 3 декабря в 06:23 в Службу спасения "101" поступила информация о том, что на Черкасском шоссе г. Винница на автодороге М30 Стрый-Тернополь-Кропивницкий-Знаменка-Луганск-Изварино перевернулся автомобиль, который использовался для транспортировки газа.

По прибытию на место происшествия спасатели установили, что произошло опрокидывание автоцистерны со сжиженным аммиаком (безводный).

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По данным госслужбы по чрезвычайным ситуациям, в 09:40 начаты работы по перекачке аммиака из цистерны.

На месте происшествия работают более 30 спасателей и 9 единиц спецтехники.

Ранее сообщалось, что на территории завода в Винницкой области из железнодорожной цистерны испарился безводный аммиак.

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Автор: Светлана Макринская