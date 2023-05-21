Самолет потерпел крушение в горах.

В Швейцарии разбился самолет с пассажирами на борту. Борт потерпел крушение в районе Ле-Пон-де-Мартель, в горах Невшатель.

Как пишет RTN, самолет совершал туристический полет. Пилот и двое пассажиров погибли.

"Ничего не можем сказать об обстоятельствах аварии, поскольку они пока неизвестны", – заявил представитель полиции Невшателя Жорж-Андре Лозу.

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Отмечается, что самолет упал в труднодоступном месте. По этой причине спасательные работы были сложными.

Следователи из Швейцарской службы SESE, ответственной за установление причины авиакатастроф, отправились на место крушения для получения технических заключений. Обстоятельства катастрофы будут выяснять специалисты.

Авиакатастрофы в мире

20 мая 2023 года в Испании разбился истребитель F-18. Авария произошла во время показательно-тренировочного полета на авиабазе в Сарагосе. Пилот самолета успел катапультироваться.

Несколькими неделями ранее в Южной Корее разбился американский истребитель F-16. Инцидент произошел во время учений неподалеку от границы с Северной Кореей.

В середине января произошла крупная авиакатастрофа в Непале. Там разбился самолет с 72 людьми на борту. Он летел из Катманду в Покхару. Известно, что украинцев на борту самолета не было.

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