Полиция выясняет обстоятельства повреждения мемориала.

В Кривом Роге неизвестные повредили мемориал жертвам Голодомора и политических репрессий.

Читайте такжеНа Львовщине водителя на экскаваторе заживо похоронило в карьере (фото)Об этом пишет Радио Свобода.

По словам пресс-секретаря полиции Кривого Рога Оксаны Лесонен, неизвестные оставили на памятнике надписи и след от поджога.

Полиция Кривого Рога выясняет обстоятельства повреждения мемориала.

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Автор: Людмила Жерновская