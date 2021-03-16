Мемориал находится в Центрально-Городском районе / фото Oleg Podkopaiev/Courtesy Photo
В Кривом Роге неизвестные повредили мемориал жертвам Голодомора и политических репрессий.
Читайте такжеНа Львовщине водителя на экскаваторе заживо похоронило в карьере (фото)Об этом пишет Радио Свобода.
По словам пресс-секретаря полиции Кривого Рога Оксаны Лесонен, неизвестные оставили на памятнике надписи и след от поджога.
Полиция Кривого Рога выясняет обстоятельства повреждения мемориала.
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