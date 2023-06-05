Его жена оказалась координатором организаций, выступающих за восстановление УССР и СССР.

Охраннику поликлиники в Киеве Вадиму Мошкину, которого подозревают в оставлении людей в опасности после гибели двух женщин и ребенка, которые не смогли попасть в укрытие, подготовили еще одно подозрение.

Как пишут "Суспільне" и "УНН" со ссылкой на пресс-секретаря столичной прокуратуры Надежду Максимец, Мошкина и его жену подозревают в распространении пропаганды коммунистического режима (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 436-1 УК Украины). В эти минуты продолжается процесс вручения подозрений фигурантам.

По словам Максимец, еще в феврале 2023 года СБУ передала в прокуратуру материалы о деятельности группы лиц, пытающихся дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в стране под лозунгами восстановления УССР.

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Речь идет о так называемом "Всесоюзном объединении избирателей народов СССР" (ВОИНР СССР). Члены группы поддерживают идею присоединения Украины к РФ под предлогом восстановления УССР и Советского Союза и называют себя членами "украинского республиканского отделения Киевского городского комитета кредиторов СССР". Пресс-секретарь столичной прокуратуры отметила, что обыски у фигурантов планировались на начало июня, но были ускорены на фоне трагических событий возле укрытия в Деснянском районе.

Как установило следствие, члены упомянутой группы рассылают на адреса государственных органов и коммунальных предприятий письма на специальных бланках с символикой коммунистического режима (звезда героя Советского Союза, золотая звезда и т.д.), в которых заявляют о незаконности провозглашения независимости Украины. Они также подписываются как граждане УССР.

"Во время досудебного расследования установлено, что координатором указанных организаций является жена подозреваемого охранника. Последняя, совместно с другими гражданами, которые позиционируют себя как представители организации ВОИНР СССР, имея задолженности по оплате коммунальных услуг, присылают претензии к коммунальным предприятиям о "навязывании" им коммунальных услуг при отсутствии их заказа, обосновывая незаконностью распада СССР и провозглашения независимости Украины. ... По результатам проведенных обысков по месту жительства фигурантов дела выявлен и изъят значительный объем документов с символикой коммунистического режима и печати с этой символикой", – рассказала Максимец.

Максимец также отметила, что охранник поликлиники был среди подписантов писем с коммунистической символикой, а опрошенные свидетели подтвердили, что он оправдывал кровавую войну, начатую Россией против Украины, называя ее "освобождением".

Дело Вадима Мошкина - что надо знать

В ночь на 1 июня российские оккупанты нанесли по Украине удар с применением 10 баллистических ракет "Искандер". Все 10 ракет были сбиты, однако падение обломков привело к разрушениям и человеческим потерям.

В Деснянском районе погибли две женщины и ребенок, которые не успели попасть в укрытие поликлиники, поскольку двери были закрыты. Делом занялась полиция, были задержаны четыре человека, в частности, охранник поликлиники Вадим Мошкин. Кроме него были задержаны руководитель поликлиники Олег Шугалевич, заместитель директора по технической части Василий Десик, заместитель председателя Деснянской РГА Ирина Алексеенко.

Местные в комментариях журналистам утверждали, что охранник поликлиники злоупотребляет алкоголем и в ночь на 1 июня также пьянствовал. Сам Мошкин на заседании суда, где ему избирали меру пресечения, утверждал, что пострадавший после удара и не успел открыть дверь. Суд в Киеве отправил его под стражу на два месяца без права внесения залога.

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