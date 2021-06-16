На теле погибшего много ушибов, ссадин, переломов, а также кровоизлияние в мозг

В селе Лещини Житомирской области на берегу речки Тетерив местный рыбак обнаружил труп со следами пыток. Погибшим оказался 29-летний житель соседнего села.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Тело 13 июня нашел рыбак недалеко от местного клуба около 4:30. Правоохранители обнаружители на теле множественные ссадины, рассечения, синяки и ушибы. Погибшим оказался местный житель 1992 года рождения.

По данным экспертов, у погибшего переломы, повреждения внутренних органов и кровоизлияния в головном мозге. Полученные травмы и привели к смерти. Правоохранители считают, что это не несчастный случай, а тело к речке принесли после преступления.

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По данному факту открыто уголовное дело по статье 115 "Умышленное убийство" Уголовного кодекса.

При этом местные жители рассказали, что накануне трагедии видели мужчину возле магазина.

"Утром нашли мужчину 29 лет. Или побитый, или даже может сбил трактор или машина, потому что очень много травм", - рассказал один из местных жителей.

По словам отчима погибшего, парень вечером ушел гулять с другом, но он не был конфликтным, поэтому не верит, что его пасынок мог влезть в драку.

Кроме того, парень, который в тот же вечер был в клубе, сообщил, что видел погибшего около 3:00 живым. В самом селе говорят, что убитый был якобы кому-то должен денег.

Расстрел супругов в Житомирской области

Ранее в Житомирской области мужчина расстрелял супружескую пару. Около 00:30 8 июня в полицию поступило сообщение от жительницы села Грубское Коростышевской общины о стрельбе. Было установлено, что 8 июня около 00:25 неизвестный через окно стрелял в комнату частного дома. На тот момент там спали супруги.

В результате стрельбы погиб мужчина 1974 года рождения, женщину 1982 года рождения, в тяжелом состоянии госпитализировали в реанимационное отделение. Утром она умерла в реанимации Коростышевской центральной районной больницы не приходя в сознание.

В доме ночью находилась и 11-летняя дочь семейной пары. Ее спасло то, что в момент нападения девочка спала в другой комнате.

Подозреваемого задержали в тот же день. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Сейчас Мальцев находится под стражей.

Стрелком оказался 58-летний Александр Мальцев. Он уроженец Курской области РФ, долгое время жил на Лесном массиве в Деснянском районе Киева.

По словам задержанного, причиной убийства стал долг главы семьи. В прокуратуре Житомирской области рассказали, что речь идет о 23 тысячах долларов, а это около 618 тысяч гривен.

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Автор: Анастасия Горбачева