По горячим следам полиция разыскала мужчину, который обстрелял жилище. Подозреваемый в убийстве уже под стражей.

Утром в житомирской больнице умерла 39-летняя женщина с огнестрельными ранениями, которую накануне привезли из села Грубское.

Дом, где жила женщина со своим мужем и дочерью-подростком, обстреляли в ночь на 8 июня. Ребенок не пострадал, он спал в отдаленной комнате. А вот мужчина от полученных ранений скончался на месте, за жизнь женщины более суток боролись медики. Впрочем, ранения были слишком тяжелые, в шесть утра она скончалась.

Известно, что мужчина недавно ездил на заработки в Польшу, его жена занималась хозяйством. Предварительной версией убийства полицейские называли долги супругов и это подтвердилось.

Читайте такжеВ Одесской области произошла стрельба на кладбищеПо горячим следам полиция разыскала мужчину, обстрелявшего жилище. Им оказался 59-летний житель соседнего села. По его словам, супруги взяли у него в долг $23 тыс. и не отдавали. Подозреваемый в настоящее время под стражей, говорится в сюжете ТСН.

Расстрел супругов на Житомирщине: детали

На Житомирщине в результате обстрела дома неизвестным лицом погиб мужчина 1974 года рождения, женщину 1982 года рождения, в тяжелом состоянии госпитализировали в реанимационное отделение.

Около 00:30 в полицию поступило сообщение от жительницы села Грубское Коростышевской общины о стрельбе.

Предварительно было установлено, что 8 июня около 00:25 неизвестный через окно стрелял в комнату частного дома. На тот момент там находились супруги, которые отдыхали.

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Автор: Ирина Погорелая