Утром в центре Житомира отметить День Победы собрались несколько сотен людей. Горожане пришли с цветами и фотопортретами военных советской армии. С одного портрета полицейским пришлось снимать георгиевскую ленту.
Об этом рассказывает корреспондент УНИАН.
«Несколько взрослых мужчин в советской форме и с нагрудными знаками держали в руках портрет советского военного. Рядом была приклеена георгиевская ленточка. Полицейские сказали мужчинам, что ее нужно снять, ведь это запрещенная символика», - рассказывает корреспондент.
Однако, это еще не все «конфузы», которые происходили в Житомире во время празднования Дня Победы.
Отправляясь колонной по центру города к Монументу Славы, молодые люди держали в руках национальные флаги Украины и портреты погибших военных ВСУ, а старшие – красные флаги, на которых было заклеено, но все же просматривались серп и молот.
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