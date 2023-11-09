По данным полиции, нападавший уже успел выехать за пределы города.

В Житомире посреди улицы мужчина избил работника военкомата.

Как сообщает "Суспильне" со ссылкой на комментарий пресс-секретаря полиции Житомирской области Виктории Дубовик, происшествие случилось в Житомире днем 8 ноября возле магазина по адресу: улица Гоголевская, 4.

Заявитель-работник ТЦК и СП. В тот день он вместе с коллегами находился на месте происшествия по служебным делам.

По словам пострадавшего, на него напал неизвестный мужчина, нанес ему телесные повреждения и с места происшествия скрылся. Работник ТЦК и СП вечером написал заявление в полицию. Открыто уголовное производство, предварительно по ст. 125 УК Украины (Умышленное легкое телесное повреждение). Заявителю предоставили направление для прохождения судебно-медицинской экспертизы.

Личность нападавшего установили. Сейчас его разыскивают, поскольку, по предварительной информации, он выехал за пределы Житомира.

В сети появилось видео, на котором виден момент избиения работника ТЦК и СП. На кадрах видно, как мужчина в штатском наносит удары руками и ногами.

Затем в телеграмм-каналах появилось полное видео. На нем видно, что четверо работников военкомата повалили неизвестного мужчину на землю, тот сопротивлялся, а затем вырвался и избил работника ТЦК в ответ. Люди вокруг не вмешивались, но комментировали ситуацию. Одна из женщин призвала применить оружие, чтобы "парализовать" мужчину. Впрочем, работник ТЦК ответил, что у них нет таких полномочий. Причина конфликта неизвестна.

Вручение повесток в Украине: важные нюансы

Начальник службы связей с общественностью командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, подполковник Владимир Фитьо подчеркивал, что повестки разрешено вручать практически везде. Это может быть и в парке, и на улице или на блок-посту.

Повестки могут вручать представители органов местного самоуправления, работодатели, руководители предприятий и организаций, в независимости от форм собственности, представители ЖЭКов, ОСМД и в том числе, военнослужащие территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

Он также подчеркивал, что получение первой повестки не означает отправку на фронт.

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