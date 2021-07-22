В Запорожье пьяная директриса гимназии угрожала патрульным, которые остановили ее с мужем за нетрезвое вождение.
Об этом пишет РИА Мелитополь.
В районе гипермаркета "Эпицентр" патрульные остановили автомобиль, в котором находились пьяные супруги. Женщина хамила правоохранителям и угрожала, что напишет заявление о попытке изнасилования.
"Сняли с меня трусы и пытались изнасиловать", - говорит она на видео.
Читайте такжеАвария в Ривне: возле АЗС микроавтобус сбил мотоциклиста (фото, видео)Оказалось, что это - директриса запорожской гимназии №54 Екатерина Бояр.
В мэрии сообщили, что официальной информации о том, кто был за рулем, нет.
Они подтвердили, что на видео действительно директриса.
Женщина находится официально в отпуске, по ее завершению Департамент образования будет "решать эту проблему".
В мэрии также отметили, что такая ситуация недопустима для сотрудника сферы образования, пишет ZаБор.
Вас также могут заинтересовать новости
- Под Уманью жестоко избили хасида: нападавшему удалось скрыться
- Не понравилась прическа: в Виннице группа подростков жестоко избила парня (видео)
- Вылетела на тротуар и чуть не убила людей: в Киеве пьяная судья устроила ДТП (фото, видео)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram