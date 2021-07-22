Сейчас женщина находится в отпуске.

В Запорожье пьяная директриса гимназии угрожала патрульным, которые остановили ее с мужем за нетрезвое вождение.

Об этом пишет РИА Мелитополь.

В районе гипермаркета "Эпицентр" патрульные остановили автомобиль, в котором находились пьяные супруги. Женщина хамила правоохранителям и угрожала, что напишет заявление о попытке изнасилования.

"Сняли с меня трусы и пытались изнасиловать", - говорит она на видео.

Читайте такжеАвария в Ривне: возле АЗС микроавтобус сбил мотоциклиста (фото, видео)Оказалось, что это - директриса запорожской гимназии №54 Екатерина Бояр.

В мэрии сообщили, что официальной информации о том, кто был за рулем, нет.

Они подтвердили, что на видео действительно директриса.

Женщина находится официально в отпуске, по ее завершению Департамент образования будет "решать эту проблему".

В мэрии также отметили, что такая ситуация недопустима для сотрудника сферы образования, пишет ZаБор.

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Автор: Людмила Жерновская