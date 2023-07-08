Один из "любителей" репертуара российской певицы заявил, что он военный. Однако документов не показал.

В городе Запорожье произошел очередной скандал из-за песен российских исполнителей: на этот раз к прослушиванию репертуара "путинистки" Ирины Аллегровой, возможно, причастен военный.

Речь идет об инциденте, который якобы случился в заведении "Куманек". Соответствующий ролик опубликовал офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан, известный под позывным "Штирлиц".

Компания во время отдыха слушала песни исполнителей страны-агрессора. Это вызвало недовольство у одной из украинок, которая решила снять происходящее на видео.

"Вы знаете, что у нас запрещена в местах общественного отдыха российская музыка", - указала женщина.

В ответ на замечание одна из "поклонниц" песен Аллегровой отметила, что прослушивание российских исполнителей - дело вкуса.

Затем в ссору вмешался еще один участник компании. Он заявил, что является военным.

"Я военный, что дальше? Ну? Показать вам документы?",- спросил он.

Также "военный" отметил, что Украина - многоязычное государство, где общаются также на русском и на армянском.

В Запорожье произошел скандал с военным, которого не пустили в заведение

Напомним, что 1 июня в пляжно-развлекательного комплекса Запорожья произошел скандал из-за действий работников. Они отказали бойцу ВСУ в кофе и не пустили в заведение из-за военной формы. Работники аргументировали свои действия тем, что якобы у них отдыхает много детей, которых такое может напугать.

Позже выяснилось, что речь идет о комплексе Pool & Beach. Администрация заведения в соцсетях пыталась опровергнуть конфликт и извинилась за некорректное поведение персонала.

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