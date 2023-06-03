Следовательно, из-за досадного инцидента детей военнослужащих в течение месяца будут обслуживать бесплатно.

Скандал вокруг заведения в Запорожье, отказавший в обслуживании военному из-за его формы, получил продолжение. Как выяснилось, инцидент произошел в комплексе Pool&Beach.

Через сутки администрация заведения в соцсети пыталась опровергнуть конфликт.

"На территорию комплекса Pool & Beach можно гостям в военной форме! Мы понимаем, что администраторша высказала информацию некорректно, работа с администратором проведена. Детский праздник завершился, приносим свои извинения за некорректное высказывание и приглашаем на отдых", - отметили в Instаgram-аккаунте заведения.

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Немного позже появился еще один пост. Администрация извинилась перед военным и объявила, что в течение месяца бесплатно будет обслуживать и угощать детей военных.

"Администрация заведения связалась с военнослужащим, который не смог выпить кофе по вине комплекса, и принесла свои искренние извинения за вчерашнюю ситуацию. Военный принял наши извинения, по его словам - претензий и оскорблений к комплексу Pool&Beach нет. Также для всех детей военнослужащих на июнь вводим бесплатный вход. Кофе на эти выходные военнослужащим бесплатный", - говорится в сообщении.

Инцидент в Запорожье: что известно

Как сообщал УНИАН, в Запорожье украинского военного не впустили в пляжно-развлекательный комплекс выпить кофе, потому что он был в форме.

"Вы пришли к вам в военной форме. Это не позорно, нет. Но у нас отдыхает 140 детей. Это может напугать, что у нас в ы в военной форме. Напугать не детей, а их взрослых родителей", - сообщила работница комплекса.

В то же время воин предложил этим взрослым сидеть дома, если их пугает военная форма в воюющей стране. Работница заведения добавила, что они не пускают людей в военной форме, но фамилию владельца комплекса называть запрещено.

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