Женщина умерла в больнице после повторного инсульта

Жуткая история произошла в Запорожье, где девочка реанимировала свою маму. Парализованная женщина несколько дней жила в квартире с трупом мужа.

Об этом сообщает телеканал Alex.ua.

Женщина год назад перенесла инсульт, после чего ее парализовало. Все это время за женщиной ухаживал ее муж. Детей у пары не было.

Соседи заметили, что дедушка Виктор перестал выходить из квартиры, на телефонные звонки не отвечал, а дверь никто не открывал. Соседи стучали в окна квартиры, так как она находится на первом этаже, но безрезультатно. При этом свет в квартире был включен даже ночью.

Читайте также"Фингал" под глазом 8-летней девочки: на Житомирщине отчима обвинили в избиении ребенка (фото)Соседи вызвали полицию, но правоохранители лишь "понюхали" нет ли трупного запаха из квартиры, после чего уехали. Из-за общественного резонанса правоохранители через суд получили разрешение на проникновение в квартиру.

В квартире обнаружили обессиленную женщину, которая лежала рядом с телом умершего мужа. Ее госпитализировали, но спустя два дня в больнице она умерла. Медики сообщили, что у женщины случился инсульт, когда умер ее муж.

Отмечается, что у пожилого мужчины тоже случился инсульт. Дедушка несколько дней пролежал, после чего умер, потому что его парализованная жена не могла ничего сделать. Женщина все это время смотрела как умирает ее супруг.

"Они со школьной скамьи вместе. Всю жизнь, более 50 лет", - рассказал сосед Владимир Степанов.

Как ранее сообщал УНИАН, в метро Киева на станции "Дорогожичи" увидели тело, накрытое пакетом, на месте происшествия работали сотрудники полиции.

Автор: Анастасия Горбачева