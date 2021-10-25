В столичной подземке скончалась 80-летняя пассажирка.

В метро Киева на станции "Дорогожичи" увидели тело, накрытое пакетом, на месте происшествия работали сотрудники полиции.

Возможно, умерла женщина, поскольку рядом лежала женская сумка, сообщает Telegram-канал "dtp.kiev.ua".

В столичной подземке у 80-летней женщины на переходе возникли проблемы с сердцем, и она скончалась, пишет "Сегодня", ссылаясь на сведения полиции Киева.

"…Тело будет отправлено на экспертизу, чтобы установить точную причину смерти", – добавили правоохранители.

Напомним, в начале ноября прошлого года в киевском метро на станции "Майдан Незалежности" мужчине стало плохо, и он упал.

Журналисты узнали, что упавшего пассажира пытался спасти другой мужчина, однако ему это не удалось.

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Автор: Екатерина Присяжнюк