В метро Киева на станции "Дорогожичи" увидели тело, накрытое пакетом, на месте происшествия работали сотрудники полиции.
Возможно, умерла женщина, поскольку рядом лежала женская сумка, сообщает Telegram-канал "dtp.kiev.ua".
В столичной подземке у 80-летней женщины на переходе возникли проблемы с сердцем, и она скончалась, пишет "Сегодня", ссылаясь на сведения полиции Киева.
"…Тело будет отправлено на экспертизу, чтобы установить точную причину смерти", – добавили правоохранители.
Напомним, в начале ноября прошлого года в киевском метро на станции "Майдан Незалежности" мужчине стало плохо, и он упал.
Журналисты узнали, что упавшего пассажира пытался спасти другой мужчина, однако ему это не удалось.
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