Предварительная причина пожара - нарушение технологического регламента.

В Житомире на одном из предприятий произошел пожар со взрывом, три человека получили ожоги.

Как сообщается на сайте ГУ ГСЧС Украины, на открытой территории занялись сушильные камеры для древесины. На месте происшествия пожарные выяснили, что, предварительно, из-за взрыва 200-литровой бочки с легковоспламеняющимся веществом произошло возгорание двух металлических сушильных камер и древесины, что находились рядом.

В результате происшествия три человека получили ожоги различной степени тяжести, их госпитализировали.

К борьбе с огнем привлекли 15 пожарных и 2 единицы техники. Огонь уничтожил две металлические бочки и древесину. Повреждены две сушильные камеры.

Предварительная причина пожара - нарушение технологического регламента. Обстоятельства чрезвычайного происшествия устанавливаются специалистами.

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15 сентября сообщалось, что на автостоянке жилого района в Харькове ночью горели шесть автомобилей. На момент прибытия спасателей огнем полностью был охвачен автомобиль "Toyota Rav 4" на площади 5 квадратных метров. Рядом загорелись еще 5 автомобилей.

Автор: Дмитрий Захаров