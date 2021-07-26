Родителей двух малолетних детей до сих пор не могут найти.

В Запорожье двухлетняя девочка пыталась найти маму и едва не выпала из открытого окна квартиры на втором этаже.

Об этом говорится в сюжете ТСН.Ранок.

Опасность вовремя заметил проходивший мимо дома боец Национальной гвардии. Он мгновенно схватился за кондиционер, добрался до окна, где стоял ребенок, и спас его от падения.

Родителей дома не было, зато там увидели его младшую сестренку. Найти удалось дедушку - куда делись родители он объяснить не смог, их ищут правоохранители. Девочке, едва не выпавшей из окна, осенью будет три года, ее меньшей сестре сейчас год и семь месяцев. Они в настоящее время находятся в больнице под присмотром врачей.

Детали узнавайте из сюжета ниже:

Как сообщал УНИАН, ранее на Львовщине 30-летний мужчина спас двух тонущих в реке женщин и ребенка, которые попали в водоворот и уже находились под водой. "Ему начали аплодировать, кричали что он герой. Мы его устыдили и он сбежал", - рассказала очевидец.

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Автор: Юрий Годован