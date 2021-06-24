Сейчас мужчина находится в больнице.

В Запорожье хулиганы забросали камнями электровоз, из-за чего машинист получил серьезные травмы.

Об этом 24 июня сообщила пресс-служба "Укрзализныця". Инцидент произошел на днях на перегоне им. Анатолия Алимова - Запорожье-2. 54-летний машинист получил травмы во время управления электровозом ВЛ8.

"Группа неизвестных лиц неподалеку от путей развлекалась метанием камней в подвижной состав. Один из камней через открытое боковое окно попал в кабину локомотива и попал машинисту в глаз. Травмированный железнодорожник завершил рейс, однако из-за дежурного по станции Запорожье-2 вызвал полицию и скорую", - говорится в сообщении.

Медики осмотрели пострадавшего и впоследствии его госпитализировали в больницу Запорожья. Диагноз - тяжелая контузия левого глаза с частичной потерей зрения.

Расследование инцидента ведут правоохранители.

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Автор: Юрий Годован