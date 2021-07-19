Отдых на воде едва не завершился трагедией.

Во Львовской области 30-летний мужчина спас двух тонущих в реке женщин и ребенка, которые попали в водоворот и уже находились под водой.

Об этом идет речь в сюжете ТСН.

Из всех, кто был на пляже в тот злополучный день, на помощь тонущим бросился исключительно Андрей Данелейко.

"Уже собирался идти домой и тут слышу крики, кто-то тонет. Побежал, прыгнул в воду, а там уже все как-то спонтанно получилось", - говорит спасатель Андрей. И поясняет: времени на размышления не было.

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В то же время люди на берегу образовали живую цепь и так помогли вытащить пострадавших. "Андрей нырнул и он тогда девочку маленькую вытолкнул. Девочка уже синяя была, но в сознании, откашлялась", - говорит очевидец Мария Новак. Затем парень спас двух женщин, вытолкав их из воды.

"Ему начали аплодировать, кричали что он герой. Мы его застыдили и он убежал", рассказала очевидец.

Инцидент произошел на реке Стрый, которая выглядит мелкой и безопасной, но спасатели убеждают: на самом деле это не так. Кое-где ее глубина достигает более трех метров, есть течение и водовороты.

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Автор: Юрий Годован