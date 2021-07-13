Еще один пострадавший был госпитализирован.

В городе Яготин Киевской области произошел пожар в пятиэтажном жилом доме. Два человека погибли, еще одного пострадавшего госпитализировали.

Как сообщается на сайте ГСЧС, трагедия произошла на улице Независимости. Около семи вечера пожар возник в квартире на третьем этаже, огонь распространился на балконы 4 и 5 этажей. Пламя охватило площадь в 60 квадратных метров.

К борьбе с огнем привлекли 12 спасателей и три единицы техники. В 19:27 пожар локализован, в 20:27 – ликвидирован.

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Ранее сообщалось, что в Киеве в квартире многоэтажки вспыхнул электросамокат, который в это время заряжался. Огонь распространился на второй электросамокат, который стоял рядом.

В квартире живут мужчина и женщина, они в это время находились в комнате и смогли самостоятельно покинуть помещение. В результате инцидента мужчина получил ожоги рук и лица, его госпитализировали в ожоговый центр.

Пожар спасатели ликвидировали. В результате возгорания сгорели два электросамоката, закопчены стены и потолок в коридоре квартиры.

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Автор: Дмитрий Захаров