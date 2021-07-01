Супермаркет расположен в помещении жилого дома.

В Киеве на бульваре Кольцова в четверг, 1 июля, произошел пожар в супермаркете.

Об этом сообщает "Киев оперативный".

Супермаркет расположен в помещении жилого дома. На видео заметно, что огонь охватил часть фасада и частично уничтожил его.

На месте происшествия работали спасатели, которые ликвидировали последствия возгорания, а также правоохранители и медики.

В ГСЧС сообщили, что пожар произошел в пристройке к магазину. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров. С места пожара эвакуировали покупателей.

"Было установлено, что возгорание произошло в пристройке к магазину с угрозой распространения огня на магазин. Пожарные сразу же приступили к тушению пожара и эвакуации людей. В 19:48 возгорание было локализовано на площади 20 кв. м и в 20:07 ликвидировано", - говорится в сообщении.

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Автор: Денис Прядко