Злоумышленник также имел при себе самодельное холодное оружие в виде короткого меча.

В городе Вышгород Киевской области мужчина устроил стрельбу у здания городского совета.

Об этом сообщила полиция Киевской области.

"Сегодня, 5 июня, в городе Вышгород, перед административным зданием мужчина совершил выстрелы из предмета, похожего на оружие. Кроме того, правонарушитель при себе имел самодельную холодное оружие в виде короткого меча", - отметили в полиции.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, предмет, похожий на оружие, и меч изъяты. Мужчина задержан. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

По данному факту полиция Вышгородского райуправления полиции открыла уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

Как видно из фото в заметки, мужчина устроил стрельбу возле горсовета.

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Автор: Инна Андалицкая