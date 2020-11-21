Всего в больнице находилось 60 кислородозависимых больных.

В госпитале в Винниках возле Львова произошел взрыв во время запраки кислорода, происходит эвакуация больных.

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый в Facebook.

"В Винниках нештатная ситуация с кислородом в областном военном госпитале. Предварительно, речь идет о взрыве при заправке. Несколько десятков пациентов, нуждающихся в искусственной подаче кислорода, нуждаются в срочной эвакуации в другие медучреждения. Среди пациентов есть и тяжелые", - написал он.

Он также сообщил, что бригады скорых уже выехали.

"На данный момент здесь временно нет возможности поставлять кислород. Всего в больнице 60 кислородозависимых больных. 30 примет к себе больница скорой помощи, 5 из них в реанимации.12 человек везут в 8-ю больницу", - добавил Садовый.

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Автор: Олег Давыгора