В госпитале в Винниках возле Львова произошел взрыв во время запраки кислорода, происходит эвакуация больных.
Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый в Facebook.
"В Винниках нештатная ситуация с кислородом в областном военном госпитале. Предварительно, речь идет о взрыве при заправке. Несколько десятков пациентов, нуждающихся в искусственной подаче кислорода, нуждаются в срочной эвакуации в другие медучреждения. Среди пациентов есть и тяжелые", - написал он.
Он также сообщил, что бригады скорых уже выехали.
"На данный момент здесь временно нет возможности поставлять кислород. Всего в больнице 60 кислородозависимых больных. 30 примет к себе больница скорой помощи, 5 из них в реанимации.12 человек везут в 8-ю больницу", - добавил Садовый.
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