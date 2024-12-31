Предварительно известно, что в кабинет зашел бывший работник предприятия, после чего прозвучал взрыв.

В поселке Крыжополь Винницкой области в кабинете руководителя одного из предприятий произошел взрыв, в результате чего три человека погибли, еще один ранен. Как сообщает полиция Винницкой области, инцидент произошел сегодня около 12:00.

"По предварительной информации, бывший работник одного из предприятий зашел в кабинет руководителя, после чего произошел взрыв. В результате оба мужчины погибли на месте происшествия", - говорится в сообщении.

В полиции добавили, что по состоянию на 13:30 известно о еще одном мужчине, который умер во время оказания медицинской помощи. Еще один пострадавший получил травмы и госпитализирован.

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На месте происшествия работает следственно-оперативная группа областного главка и местной полиции, взрывотехники и криминалисты. Обстоятельства устанавливаются.

По информации местных СМИ, инцидент произошел на крупном предприятии, занимающемся выращиванием и переработкой сельскохозяйственной продукции.

Подрыв гранат депутатом сельсовета на Закарпатье - детали

15 декабря 2023 года в селе Керецки Хустского района Закарпатской области во время заседания сессии депутат сельсовета Сергей Батрин бросил на пол в зале три гранаты. В результате подрыва два человека погибли, более 20 - пострадали.

По данным правоохранителей, Батрин пытался повлиять на принятие решений руководства и других депутатов, однако не достиг желаемого. Ненадолго покинув помещение проведения сессии, он вернулся в сессионный зал, достал из карманов куртки три взрывных устройства и бросил на пол.

В ноябре 2024 года депутат признан виновным в совершении террористического акта, который привел к гибели людей, а также незаконном обращении со взрывными устройствами. Он приговорен к пожизненному заключению.

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