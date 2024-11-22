В результате инцидента пострадали более 20 человек, двое умерли в больнице.

Депутат Керецковского сельского совета на Закарпатье, который в декабре прошлого года во время сессии взорвал несколько гранат, приговорен к пожизненному заключению.

Как сообщили в Службе безопасности Украины, 15 декабря 2023 года депутат взорвал в сессионном зале сельсовета три боевые осколочные гранаты РГД-5 и Ф-1.

В результате взрывов пострадали 26 граждан, а двое из них впоследствии умерли от тяжелых ранений. Так, один из мужчин умер на следующий день после теракта, а другой - через месяц.

"По данным следствия, злоумышленник заранее подготовился к преступлению. Сначала он задействовал собственные связи в криминальных кругах, чтобы приобрести боевые гранаты, а затем спрятал их в собственном доме", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в день заседания сельсовета депутат принес гранаты в помещение госучреждения и, ненадолго покинув сессионный зал, привел их в боевую готовность.

"Вернувшись обратно, злоумышленник достал гранаты из карманов куртки и поочередно бросил на пол комнаты, где находился почти полный состав депутатского корпуса сельсовета", - информируют в СБУ.

По данным Офиса генпрокурора, депутат признан виновным в совершении террористического акта, который привел к гибели людей, а также незаконном обращении со взрывными устройствами (ч. 3 ст. 258, ч. 1 ст. 263 УК Украины). Он приговорен к пожизненному заключению с конфискацией имущества.

В ОГП сообщили, что мужчина был помещен под стражу в ГУ "Закарпатское УИН (№9)" и там будет находиться до вступления приговора в законную силу. Для возмещения причиненного в результате теракта имущественного ущерба Керецковскому сельскому совету к депутату заявлен гражданский иск.

Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье - детали

15 декабря 2023 года в здании Керецковского сельского совета Закарпатской области прогремели взрывы - местный депутат от партии "Слуга народа" Сергей Батрин бросил на заседании сессии три гранаты. От подрыва пострадали более 20 человек, позже двое умерли.

По данным следствия, в тот день депутаты избирали секретаря сельского совета, рассматривали финансовые вопросы - бюджет на следующий год и условия оплаты труда председателя сельсовета. Именно с целью влияния на принятие этих решений мужчина и прибегнул к совершению теракта.

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