28-летняя пассажирка погибла на месте.

В Винницкой области пьяный патрульный полицейский совершил смертельное ДТП.

Об этом сообщают в ГБР.

Следователи Территориального управления Хмельницкого при содействии внутренней безопасности Нацполиции расследуют обстоятельства ДТП с участием инспектора роты Управления патрульной полиции в Киевской области.

Инцидент произошел 14 июня. По предварительной информации, полицейский за рулем легкового авто не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части в кювет и врезался в дерево.

Читайте такжеВ Херсоне женщина родила ночью прямо под стенами ТРЦ28-летняя пассажирка погибла на месте происшествия, еще один пассажир госпитализирован, двое других пассажиров получили незначительные травмы.

По результатам медицинского освидетельствования установлено, что патрульный находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Его задержали на месте.

Предварительная квалификация: нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения, повлекших смерть потерпевшего (ч. 3 ст. 286-1 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 10 лет.

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Автор: Людмила Жерновская