Воришек не остановила даже система антиугона

Систему аренды электросамокатов запустили в Ужгороде. Местные жители с первых же дней решили их присвоить.

Об этом сообщил в Facebook журналист Виталий Глагола.

По его словам, в первый же день прямо со стоянок шеринговой компании украли сразу шесть электросамокатов. Ушлых дельцов даже не остановило то, что транспорт обустроен специальной встроенной системой, которая передает данные GPS администраторам сервиса и правоохранителям.

Одна жительница забрала домой сразу три самоката, а еще несколько вынесли в один из труднодоступных районов города.

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Спустя два дня охранник одного из учреждений Ужгорода украл самокат и решил отвезти его в Ставное на электричке Мукачево-Сянки

"Представьте удивление владельцев, когда они увидели на карте, что один "маячок" стремительно движется в сторону Львовской области. Доманинцы-Оноковцы-Перечин-Заречево и т.д.", - отметил журналист.

При этом он указал, что полиция перехватила самокат на станции в Великом Березном. Полицейским горе-воришка сначала говорил, что купил самокат у какой-то женщины за 500 гривен, но позже признался, что украл его возле универмага "Украина" в Ужгороде.

Ранее во Львове старушка разнесла точку городских электросамокатов BOLT.

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Автор: Анастасия Горбачева