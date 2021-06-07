Одни склоняются к тому, что бабушка приняла электросамокаты за антенны 5G, другие шутят, что это просто "спутники Илона Маска влияют так на психику человека".

Соцсети высмеяли пенсионерку, которая по неизвестным причинам разнесла точку городских электросамокатов BOLT во Львове.

Видео инцидента опубликовали в Telegram-канале «Типичный Львов».

На записи видно, как женщина пожилого возраста один за одним оттаскивает на проезжую часть электросамокаты, припаркованные на тротуаре. Объяснить причину странного поступка пенсионерки попытались пользователи соцсетей. Однако мнения разошлись.

Одни склоняются к тому, что бабушка приняла электросамокаты за антенны 5G, радиоизлучение которых, по мнению поклонников теории заговора, якобы подавляет иммунную систему человека.

«Бабушка ломает антенны 5G», «Может, где-то в РПЦ рассказывают, что они излучают 5G?» - писали пользователи.

Другие шутят, что это просто «спутники Илона Маска влияют так на психику человека».

Третьи всю вину «свалили» на ретроградный Меркурий и на проблемы старшего поколения: «Ретроградный Меркурий!», «Железные бабки не умирают», «Мудрое старшее поколение показывает советское воспитание», «Сами не жили и внукам не дадим!», «Шапокляк в деле», «Восстание машин не пройдет», «Хулиганка».

Также были варианты, что это у нее или «давление просто скачет», или она «внучонку подарок выбирает».

Кроме того, пользователи автоматически записали бабушку в поклонники партии ОПЗЖ: «Электорат ОПЗЖ в действии», «100% за ОПЗЖ голосует».

Были и такие, которые считают, что бабушка хотела просто прокатиться с ветерком летним днем:

«Может быть, она покататься хотела и не понимала как», «Классно быть стариком: можно творить любую ху*ню, и никто ничего не скажет», «Ее, наверное, достало, что пройти по тротуару невозможно, сзади самокаты и велосипеды все норовят сбить».

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Автор: Денис Прядко