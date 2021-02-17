В Киеве минувшей ночью сожгли автомобиль известного активиста, основателя портала dtp.kiev.ua Владислава Антонова.
Об этом сообщается на странице его ресурса в Facebook.
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"Известно, что злоумышленников было двое, один из них в настоящее время в тяжелом состоянии, поиском второго занимаются органы МВД, я искренне надеюсь они найдут его раньше, чем наш отряд благих трендов", - написал Антонов.
Он также попросил предоставить видео с камер наблюдения в районе улиц Сечевых стрельцов, Павловской и Бульварно-Кудрявской в период с 2:40 до 2:50 всех, у кого оно есть.
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