В марте 2022 года начальник станции "Южнодонбасская" перешел на сторону РФ и активно помогает врагу в проведении подрывной деятельности против Украины.

Должностному лицу "Укрзализныци" заочно сообщено о подозрении в государственной измене.

Как сообщает Офис генерального прокурора, заочно сообщено о подозрении должностному лицу "Укрзализныци" в государственной измене, содеянной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины).

По данным следствия, в марте 2022 года начальник станции "Южнодонбасская" структурного подразделения "Станция Волноваха" регионального филиала "Донецкая железная дорога" перешел на сторону государства-агрессора. Согласившись на предложение оккупационных властей РФ, он занял аналогичную должность в структуре псевдоміністерства транспорта "ДНР".

Как отметили в Офисе генпрокурора, находясь на этой должности, подозреваемый активно помогает врагу в проведении подрывной деятельности против Украины. Он лично контролирует проведение ремонтных работ на территории станции, которая подверглась повреждениям во время боевых действий, с целью скорейшего восстановления железнодорожного сообщения между временно оккупированной территорией Донецкой области и РФ.

"Такие действия направлены на дальнейшую переправку военной техники и личного состава вражеской армии для проведения наступательных действий против Вооруженных сил Украины", - отметили в прокуратуре.

Как ранее сообщал УНИАН, на Харьковщине заместитель начальника райотдела полиции согласилась сотрудничать с оккупантами та организовала им сопровождение.

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