Председатель суда активно призывала своих подчиненных изменить Украине и уже вместе осуществлять так называемое "судопроизводство" оккупационной власти.

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении в государственной измене руководительнице одного из районных судов Харьковщины.

Как сообщает пресс-служба ГБР оперативники бюро установили, что после оккупации одного из населенных пунктов Харьковской области глава местного суда лично начала подготовку судебного учреждения к сотрудничеству с врагом.

Отмечается, что для быстрого возобновления работы суда уже по российскому законодательству подозреваемая пыталась собрать команду "единомышленников".

"Она активно призвала своих подчиненных предать Украину и уже вместе осуществлять так называемое "судопроизводство" оккупационной власти. Также подозреваемая искала поддержку и среди местных правоохранителей, которым предлагала сотрудничество с агрессором", - рассказали в ГБР.

Сейчас следователи ГБР сообщили ей о подозрении в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание до пожизненного заключения с конфискацией имущества.

"Украинское следствие и правосудие доведет все подобные дела до суда", - отметили в бюро.

Напомним, ГБР задержало помощников Кивы, готовивших провокации с участием "титушек".

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