Государственное бюро расследований сообщило о подозрении в государственной измене руководительнице одного из районных судов Харьковщины.
Как сообщает пресс-служба ГБР оперативники бюро установили, что после оккупации одного из населенных пунктов Харьковской области глава местного суда лично начала подготовку судебного учреждения к сотрудничеству с врагом.
Отмечается, что для быстрого возобновления работы суда уже по российскому законодательству подозреваемая пыталась собрать команду "единомышленников".
"Она активно призвала своих подчиненных предать Украину и уже вместе осуществлять так называемое "судопроизводство" оккупационной власти. Также подозреваемая искала поддержку и среди местных правоохранителей, которым предлагала сотрудничество с агрессором", - рассказали в ГБР.
Сейчас следователи ГБР сообщили ей о подозрении в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины).
Санкция статьи предусматривает наказание до пожизненного заключения с конфискацией имущества.
"Украинское следствие и правосудие доведет все подобные дела до суда", - отметили в бюро.
Напомним, ГБР задержало помощников Кивы, готовивших провокации с участием "титушек".