Российский агент "Палестинец" навел ракеты на жилую многоэтажку.

В Запорожье 15 лет тюрьмы получил предатель, который навел российские С-300 на многоэтажку в городе.

Как сообщает пресс-центр СБУ, реальный срок заключения получил резидент агентурной сети ФСБ, который корректировал воздушные атаки РФ на Запорожье. В частности, по его "наводке" 18 октября 2023 года российские захватчики ударили ракетами С-300 по многоквартирному дому в центре города. Тогда в результате вражеского обстрела погибли 5 человек, еще 5 - получили тяжелые ранения.

Агента задержали во время спецоперации в областном центре в декабре 2023 года. По данным следствия, фигурант - идеологический сторонник "рашизма". В октябре 2023 года мужчину дистанционно завербовал кадровый сотрудник ФСБ, прибывший на ротацию во временно оккупированный Днепрорудный, что на Запорожье. Для вербовки фигуранта оккупанты привлекли его знакомого - предпринимателя, который находится на временно захваченной части территории региона и сотрудничает с российской спецслужбой.

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"В целях конспирации вражеский агент выбрал себе оперативный псевдоним "палестинец" и создал анонимный чат в Телеграм-канале. Для сбора разведданных он организовал собственную группу информаторов, в которую вошло четверо жителей областного центра. Среди них - работник Горводоканала и торговый представитель частной компании, которые регулярно ездили по городу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что резидент использовал свою группу "вслепую". При личных встречах, где они вместе распивали алкогольные напитки, российский агент выспрашивал "нужную" информацию во время доверительных разговоров об обстановке в Запорожье. Полученные сведения "палестинец" мессенджером отправлял "связному" ФСБ, который находился в Днепрорудном. Для конспирации разговоров они заранее выбрали себе кодовые слова, после написания которых начинали общение.

Во время обысков в домах задержанного агента ФСБ и его информаторов изъята компьютерная техника и мобильные телефоны с соответствующими доказательствами. Также в них обнаружена запрещенная советская и прокремлевская символика.

На основании собранных доказательств суд признал "Палестинца" виновным по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная по предварительному сговору группой лиц).

Сейчас идет следствие для установления всех обстоятельств преступления и привлечения к ответственности его сообщников.

СБУ разоблачила корректировщиков Львовщины

В феврале 2024 года СБУ разоблачила супругов, которое занималось подготовкой ракетного удара по энергетической инфраструктуре Львовщины. Среди главных целей врага были электростанции, обеспечивающие светом большую часть этого региона.

Мужчина, которого завербовала ФСБ, с 2023 года отбывает наказание в местной колонии за нанесение тяжких телесных повреждений. Представители ФСБ установили с ним контакт и дистанционно завербовали.

К сотрудничеству с врагом агент ФСБ привлек свою жену, которая находится на свободе. Она должна была найти "нужные" энергообъекты и сфотографировать их с привязкой к местности.

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