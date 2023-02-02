По состоянию на сегодня, накопительный ресурс России может составлять до 30 ракет, считает обозреватель.

Полноценный боекомплект для массированного ракетного удара по Украине у России будет готов ближе к 10 февраля.

Такое мнение высказал военно-политический обозреватель Александр Коваленко, отметив, что активизацию боевых действий россияне могут совместить с ракетным ударом по Украине, чтобы "придать этой рефлексии некой большей значимости, веса в информационном пространстве".

"Но если говорить о ресурсе накопленных ракет для массированного удара, то сейчас он промежуточный. Сейчас их накопительный ресурс может составлять до 30 ракет, разной номенклатуры. Усиление эффекта от такого удара может быть осуществлено параллельным применением дронов Shahed-131/136, а также ракетного вооружения гибридного характера - удары посредством ЗРК С-300/С-400", - отметил эксперт.

По его мнению, Россия может значительно раньше начать "исполнение сценария имитации масштабного, эпического наступления", не выдерживая сроков накопления полноценного боекомплекта 10 февраля.

Сколько ракет у России в запасе - что сообщалось

Как сообщал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в ноябре 2022-го, у РФ осталось ракет еще для 3-4 массированных обстрела Украины.

Позже начальник Главного управления разведки Миниобороны Кирилл Буданов говорил, что запасов крылатых ракет у РФ осталось на две-три массированные атаки по Украине.