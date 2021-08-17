Офис Генерального прокурора впервые в Украине направил в суд обвинительный акт в отношении гражданина Украины по факту совершения пиратства, а также подделки официального документа и его использование.
Согласно сообщению пресс-службы, расследованием установлено, что в июле 2020 года гражданин Украины с целью получения 500 тыс. долларов США в нейтральных водах западной части Индийского океана, использовав невооруженное судно иностранной охранной компании, захватил другое морское судно под флагом Маршалловых островов.
Также он ограбил экипаж, угрожая насилием и применением огнестрельного оружия. После получения материального вознаграждения он разблокировал работу судна и покинул его.
Кроме того, гражданин с целью совершения этого преступления и трудоустройства в иностранную охранную компанию подделал военный билет о якобы его принадлежности к офицерскому составу Вооруженных Сил Украины.
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Подозреваемый был задержан и избрана мера пресечения – заключение под стражу без права внесения залога.
Досудебное расследование в уголовном производстве проводилось следователями Главного следственного управления СБУ, дело расследовалось по ч. 1 ст. 446, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 УК Украины. Поддержание публичного обвинения будет обеспечиваться прокурорами офиса Генерального прокурора.
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