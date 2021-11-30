Наркотические средства сбывались на территории России, а руководство процессом осуществлялось из "офисов" в Украине, узнали правоохранители.

Правоохранители разоблачили организатора наркообъединения, поставлявшего наркотики на территорию Российской Федерации.

Как сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора, обвиняемый организовал в Киеве устойчивое преступное объединение, в которое в течение 2014-2019 годов входили 29 человек.

Они сбывали наркотические средства в особо крупных размерах на территории Российской Федерации. При этом с целью избежания ответственности по более жестким российским законам, организаторы группы руководили процессами из так называемых "офисов", которые находились на территории Украины.

Продажа наркотиков осуществлялась с помощью схемы бесконтактного сбыта наркотиков через веб-сайты и чат-боты в Telegram путем "закладок".

"С целью сокрытия своей преступной деятельности и последующей легализации денежных средств члены преступной организации через механизм криптовалют и различные электронные платежные системы переводили их в наличность через специальные электронные обменные пункты в сети Интернет. После этого через доверенных лиц они получали наличные средства в долларах США от курьера указанного обменного пункта", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе проведения обысков в нарколаборатории на территории Киевской области изъято особо опасное психотропное вещество, оборот которого запрещен – PVP общим весом более 150 кг, стоимость которой на черном рынке составляет 88 млн грн, а также более 4,5 тонны прекурсоров.

Читайте такжеИз Украины в Россию везли автограф Дали, элемент посуды с клеймом Фаберже и икону, приклеенную к спине (фото)Обвиняемому инкриминировали создание преступной организации, подделку документов, организацию мест для незаконного употребления, производства и изготовления наркотических средств, незаконное изготовление и хранение прекурсоров, незаконные действия с оборудованием для изготовления наркотических средств и незаконный сбыт наркотических средств (ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 28,ч. 2 ст. 317, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 311, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 313, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 УК Украины).

Ранее в Государственной пограничной службе сообщили, что в Луганской области украинец пытался вывезти в Россию более 22 кг пороха во флаконах для заправки принтеров.

Автор: Екатерина Гирнык