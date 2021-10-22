Организовали схему группа лиц из Киева и Крыма. Они использовали запрещенные в Украине платежные системы (WebMoney, Qiwi, "Мир").

Правоохранители разоблачили многомиллионную теневую схему денежных переводов во временно оккупированный Крым.

Об этом сообщили в офисе генерального прокурора.

По данным следствия, организовали схему группа лиц из Киева и Крыма. Злоумышленники занимались многомиллионным теневым переводом средств из Крыма и на полуостров.

Они использовали запрещенные в Украине платежные системы (WebMoney, Qiwi, "Мир"), что позволяло избегать налогообложения и оставаться вне мониторинга соответствующих учреждений. Чтобы вывести виртуальные средства в наличные, их сначала конвертировали в биткоины. Наличные выдавались в офисах в Киеве и временно оккупированном Севастополе.

Во время обыска в офисе в Киеве правоохранители изъяли более 750 тыс. долл. почти 650 тыс. евро и значительные средства в гривне. Суд наложил арест на изъятые денежные средства.

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Досудебное расследование осуществляется по фактам финансирования действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины, незаконных действиях с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления, несанкционированного вмешательства в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи (ч. 3 ст. 110-2, ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 361 УК Украины).

Напомним, Служба безопасности Украины прекратила функционирование коррупционной схемы, организованной должностными лицами таможенного поста "Яворов" Львовской таможни.

Как рассказали в СБУ, фигуранты производства систематически требовали и получали неправомерную выгоду от предпринимателей за содействие в беспрепятственном таможенном оформлении товаров, которые ввозились в Украину.

Автор: Светлана Закелова