Опасное вещество нашли в машине, за рулем которой был украинец.

Украинец пытался вывезти в Россию более 22 кг пороха во флаконах для заправки принтеров.

Об этом сообщается на сайте Государственной пограничной службы.

Накануне в пункте пропуска "Меловое" Луганской области правоохранители осматривали автомобиль, следовавший в Россию. При этом 39-летний водитель, гражданин Украины, заметно волновался.

"Служебная собака пограничников среагировала на коробки, стоявшие в салоне. В них были флаконы вроде бы с тонером для заправки принтеров. Однако, вместо содержимого, изображенного на этикетках, правоохранители обнаружили во флаконах более 22 кг пороха", – говорится в сообщении.

По словам водителя, он перевозил товар по просьбе знакомого и вроде бы не знал, что во флаконах совсем другое вещество.

Пограничники направили сообщение правоохранителям об обнаружении признаков преступления, предусмотренного ст. 201 Уголовного кодекса Украины (Контрабанда).

Ранее стало известно, что из оккупированного Россией Крыма на подконтрольную Киеву территорию Украины в банке с вареньем пытались провезти тротиловую шашку, которая весила 400 граммов.

Автор: Таня Поляковская