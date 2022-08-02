Злоумышленники массово распространяли через интернет дезинформацию, в том числе о деятельности высшего военно-политического руководства страны.

Служба безопасности обезвредила организованную группировку, которая создала миллионную ботоферму для дискредитации руководства Украины и расшатывания общественно-политической ситуации.

Как сообщает пресс-центр СБУ, злоумышленники массово распространяли через интернет дезинформацию, в том числе о деятельности высшего военно-политического руководства страны.

Как сообщил УНИАН источник в правоохранительных органах, политсила, которая пользовалась услугами ботофермы, - "Европейская солидарность" (возглавляет экс-президент Петр Порошенко).

"Пропагандистские "мощности" этой ботофермы использовали и представители российских спецслужб. В частности, через ботов они распространяли фейковые новости о ситуации с фронтов и проводили другие информационные диверсии. Среди последних "операций" злоумышленников: распространение контента о якобы конфликте между руководством ОП и главнокомандующим ВСУ, а также проведение кампании по дискредитации первой леди. Для "разгона" деструктивного контента дельцы администрировали более 1 млн собственных ботов, а также многочисленные группы в соцсетях с аудиторией почти 400 тыс. пользователей", - говорится в сообщении.

В ходе многоэтапной спецоперации разоблачен руководитель преступной группы. Им оказался гражданин РФ, который проживал в Киеве и позиционировал себя как "политический эксперт".

По данным следствия, он организовал информационно-подрывную деятельность по заказу одной из отечественных политсил. Для координации преступных действий был на "связи" с нынешним народным депутатом, входящим в ближнее окружение бывшего руководства Украины.

Установлено, что российский "политтехнолог" создал специальное программное обеспечение. С его помощью участники группы управляли в автоматическом режиме неограниченным количеством анонимных аккаунтов в самых популярных соцсетях.

Для маскировки противоправной деятельности злоумышленники установили соответствующее оборудование в Киеве, Харькове и Виннице.

Кроме того, "политэксперт" неоднократно обнародовал деструктивную пропаганду от своего имени, лично выступая на медиа-ресурсах, подконтрольных его "кураторам".

Во время обысков по местам пребывания организаторов преступления правоохранители изъяли: аппаратно-программный комплекс, который обеспечивал функционирование ботоферми; 5000 сим-карт, которые злоумышленники использовали для создания и дальнейшего ведения технических аккаунтов; 200 "Proxy"-серверов для подмены IP-адресов и избежания блокировки соответствующих интернет-ресурсов.

"Сегодня информационный фронт является не менее важным, чем военные действия. И РФ это прекрасно понимает – потому и бросает мощные силы на раскол украинского общества. Ботофермы, псевдоэксперты, информационно-психологические операции, навязывание пророссийских месседжей – все это есть в арсенале врага. Он пытается использовать любой повод, чтобы подогреть внутренние распри или манипулировать общественным мнением. К сожалению, сознательно или бессознательно некоторые украинские политические силы подыгрывают врагу и ставят собственные амбиции выше государственных интересов. Но мы противодействуем любым деструктивным действиям! И разоблачение такой мощной ботофермы – еще одно свидетельство этому", - заявил и.о. председателя Службы безопасности Василий Малюк.

В рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу информационных (автоматизированных), электронных коммуникационных, информационно-коммуникационных систем, электронных коммуникационных сетей) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности всех организаторов ботоферми.

Ранее сотрудники СБУ уличили дельцов, которые помогали в вывозе призывников за границу, - среди них был бывший помощник народного депутата от запрещенной в нашей стране партии "Оппозиционный блок".

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