Преступные "схемы" ликвидировали в Киеве, Николаеве и Львове.

Служба безопасности разоблачила дельцов, которые помогали в вывозе военнообязанных за границу, среди подозреваемых бывший помощник народного депутата от запрещенной в Украине партии "Оппозиционный блок".

Об этом говорится в сообщении на сайте СБУ.

"Служба безопасности Украины установила нескольких злоумышленников, которые помогали мужчинам призывного возраста выезжать из Украины без законных на то оснований. Стоимость их "услуг" колебалась от 4 до 15 тыс. долларов США, в зависимости от региона и от степени риска для "заказчика", - сообщили в ведомстве.

Так, в Киеве организатором "схемы" оказался бывший помощник народного депутата от запрещенной партии "Оппозиционный блок".

"Будучи работником одного из медицинских коммунальных учреждений КГГА, он задействовал "админресурс" для изготовления документов, освобождающих военнообязанных от службы в ВСУ. Бонусом обещал помощь при прохождении через госграницу. Свои "услуги" оценил в 15,2 тыс. долл. США", - говорится в сообщении.

Отмечается, что правоохранители задержали злоумышленника с поличным - во время получения второго транша за документы в размере 7,7 тыс. долл.

Ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу).

Продолжается следствие для установления всех причастных к противоправной деятельности лиц, в том числе и тех, кто заказывал фейковые документы.

В Николаевской области, по данным следствия, организатором незаконного выезда военнообязанных за границу оказался местный житель.

"В сговоре с гражданами Молдовы он обеспечивал беспрепятственную переправку в соседнюю страну вне установленных пунктов пропуска. Свои услуги оценил в 6 тыс. долларов США. "Клиентов" искал среди знакомых", - сообщили в СБУ.

В рамках следственно-оперативных действий правоохранители задокументировали передачу организатору схемы полной стоимости "трансфера". Также СБУ задержала "группу сопровождения", которая должна была обеспечить беспрепятственное пересечение границы.

Организатору и одному из его сообщников, гражданину Молдовы, объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу). Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств и причастных к правонарушению лиц.

Во Львове злоумышленником оказался местный житель, который за 4 тыс. долларов изготавливал для своих "клиентов" поддельные документы, которые якобы подтверждали их непригодность к военной службе.

"Благодаря оперативному реагированию СБУ он так и не успел изготовить ни одной фальшивки. Сотрудники спецслужбы задержали его на "первом заказе", когда злоумышленник получал задаток за свои "услуги" от "клиента", - рассказали в ведомстве.

Ему объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса (незаконная переправка лиц через государственную границу) и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств и причастных к сделке лиц.

Ранее стало известно, что в суд направили обвинительный акт в отношении экс-чиновника секретариата Кабмина, который передавал тайную информацию представителям российской Федеральной службы безопасности.

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