Тела женщин лежали на кровати в квартире.

В Тернополе женщина три недели прожила в квартире с телами матери и сестры.

Как сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Тернопольской области, информация о неприятном запахе из квартиры в доме на улице Братьев Бойчуков поступила к правоохранителям от соседей.

Люди рассказали, что там живут три женщины, но в последнее время их не видно.

Сотрудники полиции, зайдя в квартиру, увидели на кровати тело матери, 1943 года рождения, и ее младшей пятидесятилетней дочери.

"По предварительной информации, женщины были мертвыми примерно 2-3 недели. Старшая дочь жива, но она не рассказывает, от чего и когда умерли родственники и почему она об этом никому не сообщила", - отметили в полиции.

Женщину бригада "скорой" доставила в больницу.

Причины смерти станут известны после проведения судебно-медицинской экспертизы. Данный факт внесен в ЕРДР согласно статье 115 (естественная смерть) Уголовного кодекса.

Как сообщал УНИАН, в центре Одессы в отеле нашли мертвым мужчину. По предварительным данным, причиной смерти мог стать оторвавшийся тромб.

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Автор: Светлана Макринская