Похищенное мороженое мужчина раздавал знакомым и ел сам, а бургерами кормил кошек и собак.

В Тернополе задержали молодого человека, который из точек продажи в парках ночью воровал мороженое и бургеры.

Как проинформировали УНИАН в пресс-службе Главного управления Нацполиции Украины в Тернопольской области,первое сообщение о краже из морозильной камеры к полицейским поступило два месяца назад, после этого они стали систематическими.

По данным следователей, через определенное после кражи время неизвестный снова взламывал очередную морозильную камеру, установленную возле киосков быстрого питания. Оттуда воровал мороженое и бургеры.

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Всего за два месяца подозреваемый успел обокрасть шесть точек продажи. Суммы убытков составляли от 1 до 5 тысяч гривен.

Злоумышленник повреждал крышку холодильника, после чего похищал товар.

Полицейские установили личность вора и задержали его. Им оказался ранее судимый 24-летний житель Тернополя. У него изъяли доказательства, свидетельствующие о его причастности к кражам.

По данным полиции, ворованное мороженое он раздавал родственникам, друзьям, соседям, потреблял сам, а бургерами кормил кошек и собак.

Полиция открыла уголовное производство по фактам краж.

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21 августа в Кременце Тернопольской области неоднократно судимый мужчина избил до потери сознания работника военкомата и забрал у него автомат и бронежилет, после чего разгуливал по городу.

Пострадавший, служивший в роте охраны, и нападавший были знакомы между собой. Во время очередной встречи между ними возник конфликт, который перерос в драку. За жизнь мужчины борются медики.

Правоохранители задержали злоумышленника, изъяв у него автомат, бронежилет и другие вещи работника военкомата.

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