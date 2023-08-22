Мужчина с отобранным оружием и в бронежилете разгуливал по городу.

В Кременце Тернопольской области неоднократно судимый мужчина избил до потери сознания работника военкомата и забрал у него автомат и бронежилет, после чего разгуливал по городу.

Как сообщили УНИАН в секторе коммуникаций Главного управления Национальной полиции Украины в Тернопольской области, пострадавший сейчас в коме из-за многочисленных ран головы, за его жизнь борются медики.

По данным полиции, вечером 21 августа к ним поступило сообщение о том, что в лесополосе Ботанического сада в центре Кременца лежит избитый военнослужащий. Пострадавшего с многочисленными травмами головы доставили в больницу.

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Как установили следователи, потерпевший, служивший в роте охраны, и подозреваемый были знакомы между собой. Во время очередной встречи между ними возник конфликт, который перерос в драку. Когда военнослужащий от полученных ударов потерял сознание, злоумышленник отобрал у него автомат, бронежилет, после чего с оружием разгуливал по городу. По словам очевидцев, мужчина с оружием и в бронежилете блатировал и говорил, что он – "Рэмбо".

После содеянного нападавший вернулся домой, где избил свою сожительницу и ее малолетних детей. Там его и задержали, сообщил руководитель областного управления полиции Сергей Зюбаненко.

По его словам, для задержания злоумышленника пришлось вводить специальные полицейские операции "Сирена" и "Гром". Зюбаненко добавил, что фигурант – неоднократно судимый за насильственные преступления – грабежи, разбои, кражи.

По его данным, после установления места пребывания подозреваемого полицейские оцепили помещение и при силовой поддержке спецназовцев КОРДа провели операцию задержания.

Правоохранители изъяли у нападавшего автомат, бронежилет и другие вещи потерпевшего. Сейчас задержанный 42-летний житель Кременца находится в изоляторе временного содержания. Ему инкриминируют ч. 3 ст. 262 Уголовного кодекса Украины (завладение огнестрельным оружием путем разбоя). Решается вопрос об объявлении подозрения фигуранту и избрании меры пресечения.

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В Тернопольской области к условному наказанию осудили мужчину, который отказался от мобилизации. Пригодный к военной службе мужчина не прибыл в учебный центр в указанный срок.

Во время судебного заседания он пояснил, что ухаживает за больными родителями, и никто, кроме него, этим заниматься не может. Также на его иждивении есть двое малолетних детей.

Учитывая эти обстоятельства и искреннее раскаяние мужчины, суд назначил минимальное наказание, предусмотренное за данный вид преступления - лишение свободы на 3 года. Но от отбывания наказания его освободили, назначив испытательный срок в 1 год.

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